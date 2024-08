Kostenlose Schulung Wie Moerser Bürger-Solar-Berater werden können

An den Samstagen 31. August und 7. September (jeweils von 8.30 bis 12 Uhr) findet ein Schulungstermin in den Räumen der Stadtverwaltung Rheinberg, Kirchplatz 10, statt. Durchgeführt werde er von erfahrenen, ehrenamtlichen Bürger-Solar-Beratern, die bereits eine Weiterbildung bei Metropole Solar absolviert haben. Das Konzept „Bürger-Solar-Beratung. Wir machen Watt“ stammt vom gemeinnützigen Verein Metropolsolar. Die ausgebildeten Beraterinnen und Berater begleiten die Auswahl und Installation einer Anlage auf dem eigenen Dach kostenlos, neutral und nach bestem Wissen in Sinne der Nachbarschaftshilfe. Um einen einfachen Einstieg in die Beratungstätigkeit zu ermöglichen, arbeiten die Neulinge stets mit einem erfahrenen Solarberater im Team.