Pfingsten in Moers : So ist es als Volunteer beim Moers Festival

Mara Frohreich kam als Volunteer zum Moers Festival. Heute absolviert sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in der Moers Kultur GmbH. Sich als freiwilliger Helfer auf dem Festival zu engagieren, mache nicht nur großen Spaß, sagt sie: „Man kann auch viele Erfahrungen sammeln.“ Foto: Norbert Prümen Foto: Norbert Prümen

Moers Seit 2018 gehört Mara Frohreich zum Team der Freiwilligen, das zum Gelingen der Großveranstaltung beiträgt. „Es macht großen Spaß“, sagt die 19-Jährige. Auch für das kommende Festival werden wieder Volunteers gesucht.

Von Anja Katzke

Mara Frohreich ist Pfingsten wieder dabei: Sie hilft beim Bühnenbau, im Backstage-Bereich und schlüpft auch mal in die Statistenrolle als Moerph oder Pyrill. „Für mich ist es eine schöne Auszeit vom Alltag“, sagt die 19-jährige Moerserin und schränkt lächelnd ein: „Obwohl ich an dem Wochenende drei Tage lang mitarbeite.“ 2018, mit 15 Jahren, meldete sich Mara Frohreich zum ersten Mal als Volunteer beim Moers Festival. „Meine Mutter hatte den Aufruf gelesen, dass das Festival freiwillige Helfer sucht“, erinnert sie sich. Erste Erfahrungen hatte sie da schon zusammen mit ihren Eltern und ihrem Bruder auf einer Messe in Duisburg gesammelt. „Das war die Foto & Adventure. Wir haben Bekannten geholfen. Es hat Spaß gemacht, und ich wollte mich noch mehr einbringen. So kam ich zum Moers Festival.“

Das Musikfest kennt Mara Frohreich schon von klein auf. Ein Rundgang mit der Familie auf dem Händlermarkt oder das Treffen mit Freunden, die zum Campen nach Moers gekommen waren, war an Pfingsten immer drin. Den ersten Blick hinter die Kulissen des Moers Festivals warf Mara Frohreich ins Backstage-Catering. „Wir haben dort Brötchen geschmiert und Kaffee gekocht“, erzählt die 19-Jährige. Dass die Gäste, die sie bewirtete, Musiker aus aller Welt waren, habe sie damals gar nicht realisiert. „Es hat einfach nur großen Spaß gemacht. Es war cool, weil wir von allen ernst genommen wurden.“

Info Anmeldung auf der Festival-Homepage Mitmachen Wer sich als Volunteer beim Moers Festival einbringen möchte, findet auf der Homepage unter www.moers-festival.de Anmeldeformular und ein Stammblatt, beide stehen zum Download zur Verfügung. Jugendliche benötigen die Einverständniserklärung der Eltern. Die Formulare müssen vollständig ausgefüllt werden und per E-Mail an volunteer@moers-festival.de mit dem Betreff Volunteer 2022 gesendet werden. Per Post geht es an die Adresse Moers Kultur GmbH, Ostring 9, 47441 Moers.



Freiwillige Arbeit Das Moers Festival sorgt für die Verpflegung aller Volunteers. Sie haben außerdem Zugang zu den Konzerten, bekommen ein Festival-T-Shirt. Und nach der Veranstaltung findet eine Volunteer-Party statt.

Auch 2022 sucht das Festivalteam wieder freiwillige Helfer, die sich einbringen und zum Gelingen der Moerser Großveranstaltung beitragen wollen. Hilfe wird in allen Bereichen gebraucht: Backstage, bei der Betreuung der Künstler, bei den Einlasskontrollen, beim Fahrradverleih, als Ordner oder als Platzanweiser. Ohne Volunteers wäre eine Veranstaltung in dieser Größenordnung wohl finanziell kaum zu stemmen. Etwa 80 Leute unterstützten 2021 das Team rund um den künstlerischen Leiter Tim Isfort. Mindestens 14 Jahre sollte man sein, nach oben gibt es keine Altersgrenzen.

„Die älteste Helferin ist 80 Jahre alt“, berichtet Mara Frohreich. „Viele kennen sich gut aus den Vorjahren. Es sind wirklich nette Beziehungen zu den Kollegen entstanden.“ Die Atmosphäre auf dem Festival gefällt Mara Frohreich besonders. „Es ist, als ob man für ein Wochenende in eine andere Welt eintauchen würde, eine Welt, die sehr bunt, individuell und freundschaftlich ist. Ein ganz anderes Umfeld eben, andere Aufgaben und andere Menschen als im normalen Alltag“, sagt sie – auch wenn die experimentelle und improvisierte Musik „gefühlsmäßig“ nicht immer ihre sei. „Aber sie gehört dazu, ohne sie wäre es nicht das Moers Festival.“ Zusammen mit Michael Schumacher, der die Öffentlichkeitsarbeit im Festivalteam mitbetreut, besuchte sie in den vergangenen Tagen und Wochen mehrere Moerser Schulen, um dort für das Engagement als Volunteer zu werben und junge Leute zu gewinnen. Unter anderem waren die beiden im Gymnasium in den Filder Benden und im Grafschafter Gymnasium. „Wir haben dort das Volunteer-Programm vorgestellt und sind auf Interesse gestoßen. Viele wussten gar nicht, dass sie auf dem Moers Festival helfen und so einen Blick hinter die Kulissen werfen können“, berichtet Mara.

Dabei könne man als Volunteer persönliche, aber auch erste wichtige Erfahrungen im Kultur- und Festivalalltag machen. Das Moers Festival sei mit den Kulturbereichen in der Stadt vernetzt. „Man legt sehr schnell seine Scheu ab, kommt in Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen, lernt Musiker kennen, führt enge Gespräche und erlebt spannende Konzerte“, so das Fazit der 19-Jährigen, die im vergangenen Jahr das Abitur bestanden hatte und seit September ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolviert – beim Moers Festival. „Ich kann jetzt in die verschiedenen Bereiche einer Festivalproduktion hineinschnuppern: Booking, Gestaltung, Planung und Pressearbeit. Da sieht man erst mal, wieviel Arbeit dahinter steckt, ein Festival auf die Beine zu stellen.“

Wohin es sie einmal beruflich führen wird, weiß Mara Frohreich noch nicht: „Ich schwanke noch, ob ich Kultur oder Psychologie studieren möchte. Die Kultur liegt im Augenblick aber sehr weit vorne.“