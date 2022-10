Biodiversität in Moers : Neue Insektenoase in Asberg

Moers An der Germanenstraße soll es im Frühjahr bunt blühen. Auf Anregung eines Moersers hat die Stadt dort eine Blumenwiese ausgesät. Vorher mussten die Fachleute aber verhindern, dass ein Eindringling aus Asien sich zu stark verbreitet.

Bienen und andere Insekten dürfen sich im nächsten Frühjahr auf eine neue Oase freuen. An der Germanenstraße in Asberg ist jetzt eine Blumenwiese auf einer Fläche von rund 2500 Quadratmetern eingesät worden. Bereits im April 2021 fanden die ersten Arbeiten dazu statt. Baumstümpfe und Unkraut wurden entfern, teilte die Stadt mit. „Eine besondere Herausforderung bestand bei dieser Fläche darin, dass sich hier der japanische Staudenknöterich verbreitet hatte. Dabei handelt es sich um eine Pflanze, die aus einer anderen Region eingeschleppt wurde. Allerdings war er auf dieser Fläche noch nicht so stark verbreitet, sodass wir die Situation gut in den Griff bekommen haben“, erklärte Birgit Geistmann, Grünflächenmanagerin bei der Stadt Moers.