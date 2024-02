Verein in Moers Großes Interesse an Cannabis-Club

Moers · Die Legalisierung von Cannabis steht bald bevor. In Moers bildet sich ein Verein, der die Droge anbauen und an Mitglieder abgeben will. Die Zahl der Interessenten ist hoch.

06.02.2024 , 15:17 Uhr

Eine Frau hält einen Joint in der Hand. Die Ampelkoalition in Berlin hat sich auf die Legalisierung von Cannabis geeinigt. Foto: dpa/Annette Riedl