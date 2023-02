Beliebte Veranstaltungen in Moers Termine für City-Trödelmärkte stehen fest

„Wir hoffen, dass in diesem Jahr an vier Sonntagen in der Moerser Innenstadt groß und ausgiebig getrödelt werden darf“, sagte Sabine Opgen-Rhein vom Team der Moers Marketing. Von Omas antiken Porzellantassen über seltene Schallplatten und ausgefallene Kleidung bis hin zu buntem Kinderspielzeug, werde denn nahezu alles auf dem beliebten Trödelmarkt zu finden sein, was sich auf Dachboden und im Keller gesammelt hat. Die Trödelmarktteilnehmenden dürfen ausschließlich privaten „Hauströdel“ und keine Neuware anbieten. An allen Terminen wird jeweils von 11 bis 17.30 Uhr in der Innenstadt (Steinstraße, Neustraße, Königlicher Hof, Kirchstraße, Teile der Haag- und Meerstraße) verkauft und gefeilscht.