Seltenes Tier unbekannter Herkunft Am Baumarkt aufgetaucht – so geht es dem weißen Hirsch von Moers

Moers/Rheinberg · Damwild-Züchter Alfred Nimphius aus Alpsray kümmert sich um das am Mittwoch in Moers eingefangene Tier. Woher es stammt, ist nach wie vor ungeklärt. Warum Nimphius sicher ist, dass es nicht in der freien Wildbahn gelebt hat.

27.10.2023, 10:54 Uhr

Der weiße Hirsch im Gehege bei Alfred Nimphius. Um den Hals trägt er noch den Strick, der ihm nach seiner Betäubung angelegt worden war, um den Transport zu erleichtern. Foto: Armin Fischer (arfi)

Wie angewurzelt steht der weiße Hirsch unter einer Rosskastanie im Gehege und scheint die neugierigen Journalisten auf der anderen Seite des Zauns nicht minder neugierig zu mustern. Doch das täuscht. „Er guckt immer zu den Mädels auf der anderen Seite“, sagt Alfred Nimphius. Die „Mädels“, das sind einige Damwild-Kühe, die, zusammen mit einem Hirsch und einigen Kälbern, in einem anderen Gehege auf dem Grundstück des Alpsrayers umherstreifen. Als erfahrener Jäger weiß Nimphius: Der weiße Hirsch ist in der Brunft – daher sein Interesse am anderen Geschlecht.