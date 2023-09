Geburtsstationsleiterin aus Moers gibt Tipps Stillen und Beruf – so funktioniert’s

Sowohl Unicef, als auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) sprechen sich für das Stillen in den ersten sechs Lebensmonaten aus. Tatsächlich, sagt auch Jens Pagels, Chefarzt der durch die WHO zertifizierten Geburtsklinik am Moerser St.-Josef-Krankenhaus, seien gestillte Kinder im Vergleich zu mit künstlicher Säuglingsnahrung ernährten Babys weniger krank: „Das liegt an den Antikörpern und Immunzellen, die sie mit der Muttermilch bekommen.“