Aktion in Moers Kinder gehen auf Ostereiersuche

Die Ostereiersuche fand 2016 auf Initiative der Spielplatzpaten Familie Julius aus Kapellen zum ersten Mal statt. Das fand bei anderen guten Anklang, sodass immer mehr mitgemacht haben. Versteckmaterial und Osterüberraschungen kommen von der Stadt und teilweise von Supermärkten in den Stadtteilen. Zwei Plätze sind in diesem Jahr zum ersten Mal dabei: Frieda-Nadig-Straße in Asberg und Grubenstraße in Repelen. Dort haben Anwohnerinnen und Anwohner erst in der letzten Saison die Patenschaft übernommen.