Apotheken in Moers Wie man E-Rezepte mit der elektronischen Gesundheitskarte einlöst

So funktioniert das Einlösen des E-Rezepts mittels Gesundheitskarte: Der Arzt stellt in der Sprechstunde in der Praxis ein E-Rezept aus. Diese Verordnung wird am Praxiscomputer eingegeben und im sicheren Datennetz des Gesundheitswesens gespeichert. Der Patient kann sein E-Rezept nun einfach mit seiner elektronischen Gesundheitskarte in der Apotheke seiner Wahl einlösen.