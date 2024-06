Tradition in Moers So feiern die Repelener ihr Dorffest

„DJane Meela“ unterschrieb am Freitagabend mehrere Autogrammkärtchen, bevor sie die Bühne vor der Repelen Dorfkirche betrat. Sonst legt die Moerserin woanders Musik zum Raven auf, zum Beispiel beim Christopher Street Day rund um den Kölner Dom oder beim Festival „Rave the Planet“ am Brandenburger Tor in Berlin. „Ich muss bei Euch mitmachen“, hatte sie „Repelen aktiv“-Vorstandsmitglied Rainer Markert gesagt, als sie von ihm angerufen und gefragt wurde, ob sie denn auch beim Repelener Dorffest Musik machen würde. Schließlich habe sie sich informiert, welche Aktivitäten vom Verein bürgerschaftlich auf die Wege gebracht werden.