„Street Food & Beach“-Festival Das bietet das Event am Moerser Citystrand – noch bis Sonntag geöffnet

Während das Wetter am Freitag ziemlich mau und regnerisch war, hatte das Street Food Beach Festival in Moers am Donnerstag einen sommerlichen Start erlebt. Am späten Nachmittag füllte sich bereits der Kastellplatz. Nach einem ersten Bummel vorbei an den Foodtrucks fiel dann die kulinarische Entscheidung. Mit einem fruchtigen Cocktail sicherten sich die Gäste ihre Plätze. Beispielsweise in einem Liegestuhl mit Blick auf die Bühne, von der die Beats von DJ Andy Dexter für Unterhaltung sorgten. Auf dieser Fläche, aufgefüllt mit rund 120 Tonnen Sand, bauten die kleinsten Gäste sofort ihre Sandburgen, während die Erwachsenen die Sonne und 25 Grad genossen und einfach den Tag mit Urlaubsfeeling ausklingen ließen.