Paradies für Skater und Biker Moerser Skaterszene ist glücklich

Aktuell gilt der Moerser Skate- und Bikepark nach Düsseldorf als der zweitgrößte in NRW und hat entsprechenden Zulauf, wie auch am Freitag zu erleben war. Jungen und Mädchen sausten mit Boards und Rollern über die Hügel, Jugendliche wie Erwachsene kurvten in der Bowl, der so genannten Schlüssel, Runde um Runde, schrammten kopfüber oder in Seitenlage gekonnt über die gewählten Hindernisse in beinahe atemberaubender Geschwindigkeit.