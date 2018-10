Theater-Lesung in Moers : Siegfried, das Nibelungenlied und seine Varianten

Teil einer Aufführung von „Der Ring“ des Schlosstheater Moers im Februar diesen Jahres. Foto: Jakob Studnar

MOERS Der Nibelungenstoff beschäftigt die Welt.

Das Nibelungenlied mit seinen Helden wie Siegfried, Gunnar, Hagen, Kriemhild oder Brunhild, gehört nicht zum schlummernden deutschen Sagenschatz. Im Gegenteil, wie die jüngste Zeit in den Sparten Film, Theater und Literatur zeigen. Die Reihe „Ring-Vorlesung“ stellt in Kooperation mit dem Schlosstheater thematische Schwerpunkte und Ergebnisse der aktuellen Forschungen zum Heldenepos vor. Prof. Ingrid Bennewitz, Inhaberin des Lehrstuhls für Mittelalterliche Philologie an der Uni Bamberg, ist Kennerin des Nibelungenliedes. Ihr Anlegen war es, die Vielfalt des Heldenbildes von Siegfried im Mittel- und Hochmittelalter sichtbar zu machen.

„Es gab schon damals ein Interesse für Literatur, die auf dem Markt war“, so Bennewitz über das frühe mediale Interesse am Drachentöter Siegfried. Dass sich je nach Interpretation und Zeitgeist Perspektiven der Heldenepik änderten, versteht sich. Dabei fußt es in seinem ältesten Teil auf dem Hildebrandslied, ein Zufallsfund in Fragmenten aus dem 9. Jahrhundert. Erst im 12. Jahrhundert taucht das Nibelungenlied in einer weiteren Verschriftlichung auf, das allerdings andere personelle Besetzungen zulässt, eben als Konfetti fürs Volk, so Bennewitz.

Bei der Erforschung der Heldendichtung kommen noch lateinische Schriften von Waltharius ins Spiel, vermutlich aus dem 9./10. Jahrhundert und sorgen für ein Nebeneinander von Textern und Verfassungen in der heldenepischen Dichtung. Das Nibelungenlied erobert die Menschen bis nach Island hoch, mischt die Figuren, interpretiert Rollen, Charaktere und Örtlichkeiten neu.