Verkehr in Moers : Sieben Leichtverletzte nach Unfall mit Linienbus

Verkehr in Moers

Rettungskräfte an der Unfallstelle. Foto: Josef Pogorzalek

Moers In der Moerser Innenstadt kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen.

Auf der Uerdinger Straße ist es am frühen Montagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem Niag-Linienbus gekommen. Nach Informationen unserer Zeitung wurden dabei sieben Menschen leicht verletzt, fünf kamen zur Untersuchung vorsorglich in ein Krankenhaus. Offenbar hatte der SB30 scharf abbremsen müssen, weil der Fahrer eines vor dem Bus fahrenden Autos unvorhergesehen links abbiegen wollte. Im Bus soll bei dem Unfall eine Trennscheibe zu Bruch gegangen sein. In der Moerser Innenstadt kam es vorübergehend zu Verkehrsbehinderungen. Die Polizei sperrte während der Unfallaufnahme die Uerdinger Straße zwischen der Kreuzung „Trotzburg“ und der Otto-Ottsen-Straße.