Unterlagen, Wahllokale, Ergebnisse Sieben Fragen zur Europawahl in Moers

Das Wahlergebnis in den einzelnen Wahllokalen und in den Briefwahlbezirken wird von den Wahlvorständen in einer sogenannten Wahlniederschrift erfasst, in der die für jede der 34 auf dem Stimmzettel aufgeführten Parteien ermittelte Stimmenzahl festgehalten wird. Am Wahlabend wird das vorläufige Wahlergebnis ermittelt. Nach der Wahl kontrollieren zunächst die kreisangehörigen Kommunen die Wahlniederschriften auf Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit. Anschließend werden die Wahlniederschriften zur Kreiswahlleitung gebracht, wo diese einer zweiten Kontrolle unterzogen werden. Der Kreiswahlleiter stellt schließlich das Wahlergebnis für den Kreis Wesel zusammen und stellt gemeinsam mit dem Kreiswahlausschuss für die Europawahl am Mittwoch, 12. Juni, 15 Uhr, in Raum 007 des Kreishauses in Wesel das endgültige Wahlergebnis im Kreis Wesel fest. Die Sitzung ist öffentlich. Das endgültige Wahlergebnis wird schließlich sowohl der Landeswahlleiterin als auch der Bundeswahlleiterin übermittelt. Diese stellen wiederum gemeinsam mit dem Landeswahlausschuss beziehungsweise dem Bundeswahlausschuss das Ergebnis der Europawahl im Land Nordrhein-Westfalen beziehungsweise im Bundesgebiet fest.