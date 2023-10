Auszeichnung in Moers Diese „Friedensarbeiter“ tragen jetzt den Ehrenring der Stadt

Gabriele Wyrwala ist seit November 2017 katholische Vorsitzende der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit in Moers. In ihrer Position verteidigt sie die ungehinderte Entfaltung jüdischen Lebens in Moers und stellt sich damit entschieden gegen alle Formen der Judenfeindlichkeit. Darüber hinaus wirkt sie bei der Verlegung von Stolpersteinen in Moers mit und gedenkt damit der Opfer der nationalsozialistischen Terrorherrschaft in Deutschland.