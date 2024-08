Begegnungsstätte in Moers Sie bringt frischen Wind ins „Haus am Schwanenring“

Anna Ahrez, 28, ist die neue Leiterin der „Begegnungsstätte Haus am Schwanenring“ der Grafschafter Diakonie. In die Aufgabe bei dem Treffpunkt für Besuchende im Alter von Ü-55 startete sie im Januar. Neben vielen Ideen hat sie einiges an Erfahrung mit nach Hülsdonk gebracht. Sie arbeitete zum Beispiel in einer Tagespflege der Grafschafter Diakonie und im Sozialen Dienst im „Haus für Jung und Alt“ in Meerbeck. Die Pädagogin freut sich, dass ihre Sorge, die Gäste am Schwanenring könnten sie als zu jung empfinden, sich von Beginn an nicht bestätigte: „Sie haben mir gesagt, dass sie es als Bereicherung empfinden und sie sich über den frischen Wind freuen“, erzählt die Leiterin des Treffpunkts.