Prozess in Moers : Sex mit Minderjährigen: Moerser vor Gericht

MOERS 41 Male soll ein Moerser sexuelle Handlungen vor zwei Mädchen seiner Lebensgefährtin vollführt haben, allerdings ohne sie vergewaltigt zu haben. Er bezeichnet die Aussagen der Mädchen als nicht wahr. Das Gericht hat eine Psychologin hinzugezogen, um die zentrale Frage der Glaubhaftigkeit beantworten zu können.

Johannes Huismann als Vorsitzender Richter hatte damit gerechnet, der Moerser und sein Rechtsanawalt Bertil Jakobsen würden die Glaubhaftigkeit der Aussagen der beiden Mädchen in Frage stellen. Deshalb hatte er vorsorglich die Diplom-Psychologin Ingeborg Grieshaber aus Bochum als Sachverständige zur Glaubwürdigkeit der Aussagen der beiden Zeuginnen eingebunden. Die Richter hören die Aussagen der beiden Geschädigten, die heute 24 und 16 Jahren sind, beim zweiten Prozesstag am Mittwoch in zwei Wochen, 2. Dezember. Weitere Termine hat das Gericht für den 9. und 16. Dezember angesetzt. Am ersten Prozesstag sagten die Söhne des Moersers aus erster Ehe aus, die heute zusammen mit ihm in Köln leben.