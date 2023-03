Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner  Jetzt sollen Sexual-Lockstoffe helfen

In der Praxis ging das Naturschutzzentrum im Kreis Kleve der Sache auf den Grund – mit einem Versuch in Bedburg-Hau. Auf vier Gebieten in Bedburg-Hau, unter anderem am Voltaireweg und entlang der Sommerlandstraße, wurden Nistkästen aufgehängt. Ergebnis: Meisenkästen alleine ersetzen keine konventionelle Bekämpfung. Und auch auf Nachfrage in den Niederlanden stellte sich heraus, dass die Vögel mitnichten die erhoffte Wunderwaffe sind.