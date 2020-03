Für ein besseres Klima : Moers setzt in Zukunft auf grüne Dächer

Moers Pflanzen auf Gebäuden wirken wie natürliche Klimaanlagen und Feinstaubfilter. Im Bestand ist die Installation allerdings schwierig und kostspielig. Blumen auf Bushaltestellenhäuschen wird es erst mal nicht geben.

Perspektivisch soll und wird es in Moers in Zukunft trotzdem mehr grüne Dächer geben. Warum? Im Zusammenhang mit dem ausgerufenen Klimanotstand hat die Politik im Januar Sofortmaßnahmen zum Klimaschutz gefasst. Als einen von vielen Punkten umfasst dieser Beschluss das Thema Dachbegrünung, die bei zukünftigen Bauvorhaben als Planungsanforderung für die Verwaltung, die Bauherren und Projektträger als Richtschnur gelten soll. In der Bauleitplanung sollen beispielsweise von nun an in allen Bebauungsplänen Haus-, Garagenund Carportdächer mit bis zu 15 Grad Neigung standardmäßig mindestens als „extensiv zu begrünendes Dach“ festgesetzt werden. Darüber hinaus wurde in verschiedenen Bebauungsplanvorhaben wie dem Nahversorgungszentrum Utfort, dem Krankenhaus Bethanien, dem neuen Wohnquartier Teutonenstraße oder dem Bebauungsplanvorhaben Dr.-Hermann-Boschheidgen-Straße am Stadtpark, bei Flachdächern und flachgeneigten Dächern regelmäßig eine Dachbegrünung festgesetzt.