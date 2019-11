Klingelbeutel : Die Kraft der Kerzen und Gebete

Menschenmassen stehen am 16. Oktober 1989, während der Montagsdemonstration auf dem Karl-Marx-Platz. Über 100.000 DDR-Bürger nahmen das erste Mal bei einer Montagsdemonstration in Leipzig für eine demokratische Erneuerung der DDR teil. Foto: dpa/dpa-Zentralbild (ADN)

Moers Pastoralreferent Reiner Ottersbach schreibt über die besondere Bedeutung des Kerzenlichtes auch beim Fall der Mauer vor 30 Jahren.

Der November und Dezember gehören zu den dunkleren Monaten des Jahres. Um die Gemütlichkeit zu Hause zu steigern, werden in dieser Jahreszeit häufig Kerzen angezündet. Auch bei uns, in der Kapelle des Sankt-Josef-Krankenhauses gibt es die Möglichkeit, auf einen eigens dafür geeigneten Ständer eine Kerze zu entzünden.

Viele Menschen nehmen das Angebot gerne an und zünden eine Kerze an, um so ein wenig Ruhe zu finden, und verbinden dieses mit einem Gebet. Früher waren diese Kerzen als Opferlichter bekannt. Doch diesen Begriff hört man kaum noch. Das Wort Opfer hat einen komischen Beigeschmack bekommen. Bei den meisten Menschen ist der Opfergedanke nicht mehr modern. Ich gebe etwas – das heißt opfern. Früher als die Menschen noch kein elektrisches Licht hatten, war es notwendig ein Licht anzuzünden, um sich zu orientieren. So waren Kerzen oft die einzige Möglichkeit, sich im Dunkeln der Nacht zurecht zu finden. Auch wir Menschen, besonders kleine Kinder, fürchten uns im Dunkeln. Das Dunkel wird oft verbunden mit dem Unbekannten, vor dem ich mich fürchte. Im Dunkeln kann ich mich nicht orientieren und finde meinen Weg nicht, so brauchten wir früher das Kerzenlicht, um unseren Weg zu finden.