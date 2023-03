Polizei in Moers Seniorin übergibt Geld und Schmuck an Betrüger

Eine 74 Jahre alte Moerserin ist am Dienstag auf Betrüger hereingefallen und hat ihnen einen fünfstelligen Geldbetrag und Schmuck ausgehändigt. Die Übergabe fand an einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Uerdinger Straße statt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau am späten Nachmittag einen Anruf eines vermeintlichen Staatsanwalts erhalten, der sich als „Herr Bongards“ vorstellte. Dieser gab an, die Tochter der Frau habe einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht, wofür nun eine Kaution fällig sei. Falls sie den geforderten Geldbetrag nicht zusammenbekäme, solle sie auch noch ihren Schmuck aushändigen.