Trickbetrüger in Moers Falsche Telekom-Mitarbeiter bestehlen Seniorin

Auf falsche Handwerker ist eine Frau in Moers hereingefallen. Die Trickbetrüger stahlen aus der Wohnung der 89 Jahre alten Frau eine fünfstellige Geldsumme. Die zwei Männer hatten sich der Frau als Mitarbeiter der Telekom vorgestellt. Sie baten um Einlass in die Wohnung, weil sie angeblich Leitungen messen sollten. Während einer der Männer die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, gab der zweite Mann vor, Messungen in allen Räumen vornehmen zu wollen. Nachdem die Männer die Wohnung verlassen hatten, stellte die Moerserin das Fehlen des Geldes fest. Die Männer, die sich im Bereich der Mattheck als Telekommitarbeiter vorgestellt haben, werden wie folgt beschrieben: 1. 35 bis 45 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und schlank. 2. 40 bis 55 Jahre alt, zwischen 1,80 und 1,85 Meter groß, mit kräftiger bis korpulenter Statur. Beide Männer sollen schwarze, zurückgekämmte Haare, einen schwarzen Vollbart und schwarze Arbeitskleidung getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen. Sie fragt: Wem sind die Männer aufgefallen? Wer kann sachdienliche Angaben machen? Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841 171-0 entgegen.