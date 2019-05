Soziales in Moers : Senioreneinrichtungen feiern Fest der Nachbarschaft

Senioren (Symbolbild).

Moers 15 Veranstaltungen sollen der Isolation und der Anonymität entgegenwirken.

Die Nachbarschaft kennenlernen ist das einfache Prinzip des „Europäischen Fest der Nachbarn“. Gastlichkeit und Solidarität unter Nachbarn sind auch Maßnahmen gegen Isolation und Anonymität. Gab es 2017 zwei und 2018 fünf Veranstaltungen in Moers, so sind es am Freitag, 24. Mai, bereits 15.

Die Bewohner eines Hauses oder einer Wohngegend kommen bei einem Essen zusammen, um einander kennenzulernen. Karl-Heinz Theußen, Geschäftsführer des SCI Moers und Teilnehmer am „Runden Tisch Offene Seniorenarbeit“ der Stadt hat gemeinsam mit Kornelia Jordan, Leiterin des Runden Tischs, den Impuls dazu gegeben. Bürgermeister Christoph Fleischhauer hat die Schirmherrschaft übernommen. Um 13 Uhr eröffnet er mit einem Grußwort das Fest der Nachbarn in der Evangelischen Kirchengemeinde Meerbeck beim Interkulturellen Nachbarschaftsnetzwerk 55 plus.

Insgesamt beteiligen sich im Bereich der Seniorenarbeit noch acht weitere Einrichtungen. „Das ist sicher auch das Ergebnis der guten Seniorenarbeit in Moers“, sagt Theußen. Kornelia Jordan: „Alle freuen sich über viele Besucher aus der Nachbarschaft und Umgebung.“ Das „Europäische Fest der Nachbarn“ ist eine Initiative der European Federation of Local Solidarity (E.F.L.S). Der gemeinnützige Verein unterstützt nachbarschaftliche Solidarität auf europäischer Ebene. Seit 2018 initiiert die gemeinnützige „nebenan.de Stiftung“ in ganz Deutschland den Tag der Nachbarn, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und weiteren Partnern.

Diese Senioreneinrichtungen beteiligen sich:

Awo Talstraße in Kooperation mit dem IZ Moers, Talstraße 12, ab 11.30 Uhr

Quartierszentrum Awo/Caritas Waldenburger Straße 5, ab 10 Uhr

Quartiersbüro Moers Eick-Ost, Schillerstraße 43b, ab 11 Uhr

SCI Volksschule Café Lyzeum, Hanns-Albeck-Platz 1, ab 17 Uhr

Haus am Schwanenring, Schwanenring 5, ab 15 Uhr

SCI Nachbarschaftshaus, Annastraße 29a, ab 12.30 Uhr

Awo, Neckarstraße 35, ab 12.30 Uhr

Awo Ortsverein Kapellen, Ehrenmalstraße 2, ab 14 Uhr

Außerdem gibt es Veranstaltungen:

Stadtteilbüro Neu Meerbeck, Bismarckstraße 43b, ab 12 Uhr

Werkstatt Meerbeck in Kooperation mit dem Jobcenter, Zwickauer Straße 16, ab 14 Uhr

Haus für Jung und Alt, Blücherstraße 2a, ab 14.30 Uhr

Christus Gemeinde, Römerstraße 579, ab 12 Uhr

Evangelische Kirchengemeinde Hochstraß, Jüchenstraße 1, ab 14 Uhr

Familienzentrum Barbarastraße 5, ab 13.30 Uhr.

