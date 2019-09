Tag des offenen Denkmals : Seltene Einblicke in historische Orte

Moers Am Sonntag ist Tag des offenen Denkmals. Rund um das Moerser Schloss wird ein Fest gefeiert. Die Zeche Pattberg und die Cecilienschule in Scherpenberg sind für Besucher geöffnet.

Gleich drei Ausflugsziele bieten sich am Tag des offenen Denkmals, 8. September, in Moers an. Ob Moerser Schloss, die ehemalige Cecilienschule in Scherpenberg oder Zeche Pattberg in Repelen, der Denkmaltag erlaubt seltene Einblicke in historische Orte und Stätten. Die Cecilienschule und die Zeche Pattberg können in der Regel nur an diesem Tag besichtigt werden.