Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum Moers : Selbstlernzentrum der VHS eröffnet im November

Moers Die Rotary Clubs Moers und Kamp-Lintfort stiften 11.500 Euro, mit denen vier Computer, vier Laptops und Zubehör für neuen Räume auf der Empore des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum angeschafft werden.

Zehn Jahre lang war die Empore ein Raum, der so still und menschenleer war wie kein anderer im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum. Ab November wird dieser Raum still bleiben, aber nicht mehr menschenleer sein. Dort entsteht zurzeit das Selbstlernzentrum. „Die Idee, die Empore zu nutzen, hatten wir 2016 beim Kulturentwicklungsprozess“, sagt Diana Finkele, Leiterin der Moerser Bildungseinrichtungen. „Sie hat eine Fläche von 76 Quadratmeter. Dazu kommt ein angrenzender Raum von 46 Quadratmetern in der Bibliothek und ein angrenzender Raum von 40 Quadratmetern in der Volkshochschule.“ Der Kulturausschusses beschloss im September 2019, die gut 160 Quadratmeter zu einem Selbstlernzentrum umzubauen.