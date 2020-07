Kultur in Moers : Seewerk trumpft mit Beuys-Skulptur auf

Moers Das Seewerk in Kapellen präsentiert ab dem 15. August eine Werkschau mit Arbeiten von 19 Künstlern. Es findet die erste Miniaturen-Biennale statt.

Das Seewerk in Kapellen steht für die Verbindung von Kunst und Natur. Und so wie sich die Natur das Fabrikgelände der ehemaligen Brennerei Dujardin in den vergangenen Jahren zurück erobert hat, so bahnt sich dort nun auch die Kunst ihren Weg zurück ins Licht der Öffentlichkeit. Zur Jahresausstellung präsentiert das Seewerk Kapellen, ein Museum für die zeitgenössische Kunst, eine Skulptur von Joseph Beuys. Sie stammt aus dem Nachlass des 2019 verstorbenen Bildhauers Anatol Herzfeld und ist eine Leihgabe von dessen Witwe Erdmute. „Wir sind sehr stolz und dankbar, dass wir die Figur in unserer Jahresausstellung zeigen dürfen“, betonen die Seewerk-Macher Angelika Petri und Frank Merks. Die Geschichte, die sich um die Skulptur rankt, ist spannend wie ungewöhnlich. „Anatol war bis zu seinem Lebensende voller Achtung und Liebe für seinen Lehrer Joseph Beuys“, erzählt Petri. 1968 bat Anatol ihn, zu seinen neun Soldaten einen Kompaniechef oder König zu machen. „Beuys schuf König David. Die 47 Zentimeter große Figur aus Blei wurde nur einmal Ende der 1960er Jahre in der Akademie gezeigt. Seither war sie bei Anatol zu Hause“, berichtet Angelika Petri am Silbersee in Kapellen.