Schwerpunktkontrolle in Moers Niag geht gegen Maskensünder vor

Die beiden Jungen wurden gerade aus dem Bus am Königlichen Hof geholt und sind ein bisschen blass um die Nase. Mit dem Ordnungsamt der Stadt hatten sie bisher eher wenig zu tun. „Könnt ihr Euch ausweisen?“, fragt ein Mann in dunkelblauer Uniform. Der eine Junge zückt sein Schokoticket, der andere seinen Schülerausweis. Was werden wohl die Eltern sagen? Sie kriegen demnächst einen Brief der Stadt ins Haus. Die beiden Schüler haben im Bus keine Masken getragen. „Das war das erste Mal“, versichert einer. Ihm und seinem Kumpel droht ein Bußgeld in Höhe von je 150 Euro plus Bearbeitungsgebühren. Eine schöne Bescherung, kurz vor Weihnachten.