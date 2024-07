Zwei Tage Party in Moers Schwafheim feiert wieder Waldfest

Ein Stadtteilfest, das bereits zum 57. Mal regelmäßig stattfindet, gibt es nicht oft in der Region. Das Schwafheimer Waldfest ist so eine Seltenheit – und steht am zweiten Juli-Wochenende vom 13. bis zum 14. auf dem Bolzplatz an der Dorfstraße wieder ganz unter diesem Motto: von Bürgern für Bürger.