Beratung und Verkauf in Moers : Schulranzentag im Wallzentrum

Moers Die Papeterie Schroeder in Moers und der Ranzenexperte Giesen-Handick aus Neukirchen-Vluyn laden ins Café W ein.

Trotz Pandemie ist die Vorfreude bei den angehenden Erstklässlern bereits groß. Zu Recht, denn mit einer üppigen Auswahl an schicken Tornistern in ganz unterschiedlicher Machart und optischer Gestaltung bieten die Fachgeschäfte Schroeder Papeterie und Giesen-Handick dieses besondere Einkaufserlebnis an.

Mit Beginn der Pandemie entfielen die großen Veranstaltungen rund um den Tornister. Frank Neumann und sein Team suchten nach Alternativen und wurden im Wallzentrum, im Café W, fündig. Für das ehemalige Ladenlokal, das dem Schlosstheater als Projektraum dient, wurde ein entsprechendes Konzept entwickelt. In den ausgefallenen Räumlichkeiten warten am Nelkensamstag, 26. Februar, 10 bis 14 Uhr, hochwertige Markenschulranzen und Zubehör, limitierte Exklusivmodelle und eine große Anzahl an Schnäppchenpreisen. Zur Auswahl gehören wieder Neuheiten bekannter Markenhersteller. „Wir freuen uns, dass wir ein Stück weit Normalität anbieten können“, so Neumann mit Blick auf das Sortiment und den Veranstaltungsort. Das geschulte Team wird in Einzelterminen zum Schulranzenkauf beraten. Daher ist eine Anmeldung nötig.