Für künftige Erstklässler in Moers Volksbank veranstaltet eine Schulranzen-Messe

Für viele Kinder rückt der erste Schultag langsam näher, und es wird Zeit, den passenden Schulranzen zu finden. So wird die von der Volksbank Niederrhein organisierte „Schulranzen-Messe“ am Samstag, 27. Januar in der Zeit von 9.30 bis 13 Uhr, ihre 9. Auflage erfahren. Damit der „Ernst des Lebens“ gelingt, lädt die Volksbank in ihre Moerser Geschäftsstelle an der Mühlenstraße 20-30 ein. Mit ins Boot geholt wurden zahlreiche Kooperationspartner, die ratsuchenden Eltern oder auch Großeltern wertvolle Tipps zum Schulstart geben.