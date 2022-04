Kriminalität in Moers : Schüsse am Bahnhof

Moers In der Nacht von Donnerstag auf Freitag sei ein Mann in der Nähe des Moerser Bahnhofs angegriffen worden, berichtet die Polizei. Dabei seien aus einem Auto Schüsse abgefeuert worden. Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen.

Die Kripo sucht Zeugen für einen Vorfall, der sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 0.50 Uhr am Moerser Bahnhof abgespielt hat. Im Umfeld des Verteilers Kirschenallee/Lotharstraße, Ausgang in Richtung Moers-Meerbeck habe zunächst ein unbekannter Mann versucht, einen einen 27-jährigen Moerser zu schlagen, was dieser aber verhindern konnte, berichtete die Polizei.