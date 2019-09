Verkehrssicherheit in Moers : Schüler trainieren Fahrradfahren

Moers Viele Mädchen und Jungen kommen mit dem Rad zum Gymnasium Rheinkamp.

Einmal im Jahr ist er zum Fahrradtraining der Fünftklässler am Gymnasium Rheinkamp, mitorganisiert von Lehrerin Mechthild Smitmans. Es gilt als eine der Schulen im Kreisgebiet, zu der besonders viele Schüler mit dem Fahrrad kommen. Zunächst ging der Polizeihauptkommissar mit den Schülern die Verkehrszeichen durch, sprach über Sicherheit und riet dazu, einen Helm zu tragen. „Alle Grundschüler legen eine Fahrradprüfung ab, meistens in der vierten Klasse“, erzählte er. „Sie kennen die wichtigsten Regeln. Ein Fahrradtraining in der fünften Klasse bieten nicht alle weiterführenden Schulen an. In Moers sind es nur drei von neun. Fahrradfahren ist gefährlich, vor allem mit Pedelecs, deren geschwindigkeitAutofahrer manchmal unterschätzen.“

Nach der großen Pause schaute Grill sich an, wie die Fünftklässler durch einen Parcours fuhren. Er kontrollierte, ob Licht, Reflektoren sowie Bremsen an ihren Rädern funktionieren, um das mit einem Aufkleber zu dokumentieren. „Ich kann den Eltern eine Empfehlung geben, zum Beispiel zusammen mit ihren Kindern zur Schule zu fahren.“ Am Ende stoppte er bei einem Wettbewerb die Zeit, mit der die Schüler den Parcours passierten, ohne etwas umzufahren. „Schüler haben diesen Wettbewerb gerne“, begründete er. „Ich nenne nur die Sieger.“ Er oder ein anderer Polizist kommt auch zu den Schülern der sechsten Klassen am Gymnasium Rheinkamp: „Sie lernen das Linksabbiegen. Außerdem erfahren sie in Theorie und Praxis etwas über den toten Winkel, der bei Lastwagen groß ist.“ Weiter geht die Verkehrsprävention für die Schüler in der Oberstufe. Beim Crashtest sehen sie Bilder von tragischen Verkehrsunfällen, in den Schüler und junge Erwachsene in Moers schwer verletzt wurden oder ihr Leben verloren. Dazu berichten Ärzte und Feuerwehrleute, Polizisten und Notfallseelsorger. „Das ist schon sehr bewegend“, sagte Adolf Grill.