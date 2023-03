Gymnasium Filder Benden in Moers Mobile Spielecke für das Wartezimmer

Für den Achtklässler Erik war die Umsetzung am PC spannend, während David (15) die praktische wie handwerkliche Umsetzung faszinierte. Zehntklässler Emanuel brachte die Idee in die AG mit. Gemeinsam entschieden sie sich für eine Teilnahme und tüftelten, was das Zeug hielt. Aus dem Modell wurde dank Profiunterstützung wie CAD-Software und 3D-Drucker und viel handwerklichem Geschick ein Prototyp, der erst wenige Tage vor Wettbewerbsbeginn im schulischen IT-Labor zusammengesetzt wurde. Herzstück von My-Little-Friend ist die „Base“, ein Fahrwerk mit Kontrollzentrale. Motoren, Mikroprozessoren und die Batterie sind dort verbaut, so dass alle Richtungen angesteuert werden können.