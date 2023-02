Gymnasium Filder Benden in Moers Pfiffige Ideen für die Zahnpflege

Zahnarzt Marc Besser freut sich über die vielen gelungenen Prototypen: „Vielleicht finden wir ja jemanden, der die Ideen auch zu echten Produkten umsetzt.“ Eine Idee möchte er am liebsten sofort in seiner Praxis umsetzen: die Zahnmedaille. Sie könnte am Ende jeder Behandlung den jungen Patienten überreicht werden. So freut man sich beim nächsten Besuch vielleicht sogar ein wenig auf den Besuch beim Zahnarzt.