Am Grafschafter Gymnasium : Schüler arbeiten NSU-Morde auf

Am Grafschafter Gymnasium

Marina Schubarth vom Dokumentartheater mit Schülern des Literaturkurses am Grafschafter Gymnasium. Foto: Grafschafter Gymnasium

Moers Der Literaturkurs des Grafschafter Gymnasiums bereitet zusammen mit dem Dokumentartheater Berlin eine Aufführung vor.

„Das hätte auch meinem Vater passieren können“, sagt Angela Nowakowitz, wenn sie an die Morde des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ denkt. Die Eltern der Schauspielerin des Dokumentartheaters Berlin stammten aus dem früheren Jugoslawien. Auf Anregung von Nowakowitz brachte das Theater ein Stück zum Fall NSU auf die Bühne, dessen Uraufführung 2013 wenige Tage vor Prozessbeginn gegen NSU-Mitglied Beate Zschäpe stattfand.

Erstmals übernimmt nun eine Schule das Projekt: das Grafschafter Gymnasium Moers. „Es passt in unsere Schule. Viele Leute unterschiedlichster Herkunft müssen hier miteinander auskommen, in einem Stadtteil der diese Situation spiegelt. Auch der Umgang mit Rassismus gehört dazu“, erklärte Schulleiterin Astrid Czubayko-Reiß. Betreut werden die Schüler durch die Lehrerinnen Melissa Niederhauser und Andrea Deveci des Literaturkurses sowie von Marina Schubarth.

Marina Schubarth vom Dokumentartheater Berlin begleitet und leitet das Projekt seit seiner Entstehung. Mit jeder Aufführung wurde das Theaterstück stets aktualisiert und von den jeweiligen Projektteilnehmern abgeändert. Über die Jahre hinweg wirkten so hunderte Jugendliche an dem Stück, jetzt wird es in die Hände der Grafschafter Schüler gegeben. Das Theater stärke die Entwicklung von Jugendlichen im Besonderen und sei viel mehr als nur Schule, weiß Melissa Niederhauser.