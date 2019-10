Musik in Moers : Schubert-Gesellschaft feiert das 30-jährige Bestehen

Musik in Moers

Klarinettist Wolfgang Esch erhält den Schubert-Preis.

Beide Werke des Programms wurden jeweils von zeitgenössischen Klarinettisten initiiert: Weber schrieb sein 1815 uraufgeführtes „Grand Quintetto“ 1811 für seinen engen Freund Heinrich Bärmann. Der Auftraggeber für Schuberts 1824 komponierte Oktett F-Dur war Ferdinand Graf Troyer, Obersthofmeister des Erzherzogs Rudolf von Österreich. Dieses Werk, das Beethovens Septett op. 20 zum Vorbild hatte, sollte Schubert, wie er schrieb, den „Weg zur großen Symphonie“ bahnen. Diese nahm im Jahr 1825 mit der C-Dur-Symphonie Gestalt an.

Die Deutsche Schubert-Gesellschaft bietet ihre Konzerte über viele Jahre regelmäßig auch in Zusammenarbeit mit der Stadt Moers an. Beim Jubiläumskonzert im Martinstift erhält Wolfgang Esch, Soloklarinettist der Düsseldorfer Symphoniker, den Schubertpreis 2019. Das Konzert des gemeinnützigen Vereins DSG wird vom Kulturbüro der Stadt Moers, von der Musikschule und von der Sparkasse am Niederrhein unterstützt.