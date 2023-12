Neujahrskonzert in Moers 1000 Karten für das Neujkahrskonzert sind verkauft

Nach dreijähriger Abstinenz kehrt das Neujahrskonzert zurück nach Moers und so viel steht fest: Mit bereits jetzt rund 1000 verkauften Karten wird es auf Anhieb wieder ein großes gesellschaftliches Ereignis. Das Prague Royal Philharmonic gastiert am 1. Januar 2024 zu seinem fünften Gastspiel in der Enni-Eventhalle am Solimare. Für das dortige Publikum hat der renommierte und in Moers beliebte Chefdirigent Heiko Mathias Förster wieder ein individuelles Programm aufgestellt. Seine 65 Musiker werden die Gäste „Auf Wiener Art“ schwungvoll ins neue Jahr begleiten.