Verkehrsunternehmen aus Moers Schnee und Eis am Mittwoch – Niag warnt vor Beeinträchtigungen im ÖPNV

Tief Gertrud bringt am Mittwoch reichlich Schnee und gefrierenden Regen über Deutschland. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor extremer Glatteisgefahr im Südwesten Deutschlands sowie verbreitet Glatteis in der Südhälfte. Am Niederrhein dürfte das Gröbste laut Prognosen zwar vorbeigehen.