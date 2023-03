Vortrag am 14. April im St.-Josef-Krankenhaus Moers Schmerzen und was man dagegen tun kann

Bereits seit 20 Jahren werden Schmerzpatienten und -patientinnen auf der Palliativstation des St.-Josef-Krankenhauses in Moers behandelt und betreut. „Ambulant und stationär gehen wir individuell therapeutisch auf chronische Schmerzzustände und akute Schmerzschübe ein“, berichtet Norbert Schürmann, Departmentleiter der Klinik für Palliativmedizin und Schmerztherapie am St.-Josef-Krankenhaus. „In enger Zusammenarbeit mit dem Hausarzt und dem Pflegedienst sind wir in unserer Schmerzambulanz in der Lage, auch nach einem stationären Aufenthalt die schmerztherapeutische Versorgung zu gewährleisten.“