Spielstätte in Moers Schlosstheater wird klimaneutral im Weißen Haus

Kulturministerin Ina Brandes: „Die Vielzahl und die Vielfalt unserer Kulturveranstaltungen in Nordrhein-Westfalen ist einzigartig in Europa. Nirgendwo sonst gibt es in Metropolen ebenso wie in ländlichen Regionen ein so dichtes Kulturangebot. Damit wir den Menschen in Nordrhein-Westfalen diese exzellenten Veranstaltungen dauerhaft anbieten können, müssen unsere Theater, Museen, unsere Bibliotheken, Opern- und Balletthäuser nachhaltig mit Ressourcen umgehen. Das Weiße Haus in Moers zeigt beispielhaft, dass die Transformation zur Klimaneutralität dann erfolgreich gelingt, wenn alle mitmachen: Bund, Land und die Kommune.“