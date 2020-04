Theater in Moers : Schlosstheater liest „Die Pest“ in Zeiten von Corona

MOERS Die Premiere der visuellen Lesung am Samstag wird vom Tod des Schauspielers Frank Wickermann überschattet.

Das Schlosstheater Moers (STM) hat seinen regulären Aufführungsbetrieb wegen der Corona-Krise eingestellt und bietet stattdessen einen Online-Ersatzspielplan an. Das Gebot der Stunde heißt Video-Streaming und bringt Veranstaltungen auf digitalem Weg zu den Menschen. Nach diesem Muster stand am Samstag auch die Premiere der visuellen Lesung des Romans „Die Pest“ von Albert Camus nach der gleichnamigen STM-Inszenierung zum Auftakt der Spielzeit auf dem Ersatzspielplan.

Diese sollte vierstündig als Online-Stream auf der Theater-Homepage sowie zweistündig bei zusätzlichem Live-Chat mit dem Ensemble auf der dazugehörigen Facebook-Seite zu sehen sein. Doch wegen des Todes von Frank Wickermann verzichtete das Theater auf den Live-Chat, nicht aber auf die Ausstrahlung der Lesung. „Trotz, oder gerade wegen unserer Trauer um Frank Wickermann haben wir uns dazu entschieden, die visuelle Lesung von ‚Die Pest‘ von Albert Camus wie geplant zu zeigen. Frank, der darin die Figur des Tarrou spricht, lag dieses Stück sowie die Rolle auch persönlich sehr am Herzen“, schrieb das STM auf Facebook. Dass auch die besagte Roman-Figur verstirbt, ist eine tragische Duplizität von Ereignissen, die schmerzt und zudem tiefste Trauer auslöst. Eine Reaktion nach Ende des Streams auf Facebook war: „Haben Sie Dank und das Wissen um mein Mitgefühl in Ihrer Trauer um Ihren Kollegen.“ Der Video-Stream ist aber mehr als nur eine 52-minütige Lesung. Der Einspieler ist ein visualisiertes szenisches Hörspiel, bei dem die Videomacher Lucas Raber und Michael Brieden separat produzierte Bild- und Tonaufnahmen mit Videoausschnitten der Aufführung entlang Camus‘ Romanstruktur montiert und gemischt haben. Darin sind die sechs Schauspieler als Sprecher wie als Darsteller zu sehen, so dass die Tiefe und die Aktualität des Textes in Verbindung mit der inszenierten Handlung hervorgehoben werden. Camus Roman-Klassiker erlebt dieser Tage eine ungewollte Renaissance.

Vor allem in Frankreich und Italien stiegen die Verkaufszahlen des Buches, vermeldet der Buchhandel – aber auch in Deutschland. „Kein Wunder“, meint der Literaturwissenschaftler Jürgen Ritter von der Pariser Sorbonne in einem Interview, denn alles, was Menschen in der Zeit der Corona-Pandemie erlebt hätten, werde bereits in Camus‘ Roman geschildert. Es werde abgewiegelt, man zögere, Maßnahmen zu ergreifen, bis hin zu denen, die aus der Situation Kapital zu schlagen versuchen.