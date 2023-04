Premiere am Schlosstheater Moers Drei neue Begegnungen mit Lolita

Lolita – kaum ein Begriff hat die Beziehung zwischen einem älteren Mann und einem erotisch anziehenden Mädchen in der Gesellschaft so stark geprägt. Das Phänomen „Kindfrau“ gilt als Liebesmythos mit Vorurteilen, Klischees, offenbart gleichzeitig Manipulationstechniken und ist Projektionsfläche. Susanne Zaun und Leander Ripchinsky, Regie-Duo am Schlosstheater Moers, haben sich das über 600-seitige Drehbuch „Lolita“ vom russisch-amerikanischen Autor Vladimir Nabokov vorgenommen. Am 28. April ist Premiere.