Kultur in Moers Schlosstheater bringt Dostojewski-Klassiker auf die Bühne

Ein Klassiker der Weltliteratur: „Verbrechen und Strafe“ von Fjodor Michailowitsch Dostojewski, in einer Übersetzung von Swetlana Geier geht als zweite Premiere des Schlosstheaters Moers (STM) in der Spielzeit 2023/24 am 26. Oktober über die Bühne. Ort ist die Kapelle an der Rheinberger Straße, für die Aufführungen dort werden jeweils 45 Plätze für das Publikum bereitgehalten.