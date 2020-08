Kultur in Moers : Schloss- und Theaterfest findet als Corona-Edition statt

Moers Die gemeinsame Veranstaltung von Grafschafter Museum und Schlosstheater wird am 12. und 13. September an verschiedenen Standorten unter freiem Himmel zu erleben sein.

Grafschafter Museum, Schlosstheater, Kulturbüro und „Das W - Zentrum für urbanes Zusammenleben“ haben ein Open-Air-Programm für die Kulturfreunde in Moers zusammengestellt. Es startet am Samstag, 12. September, mit Musik. In Kooperation mit dem Kulturbüro ist es den Veranstaltern gelungen, den Tournee-Auftakt der Jungen Bläserphilharmonie NRW in die Grafenstadt zu holen. „Es sind junge Musiker, die sich auf ihre Profi-Karriere vorbereiten“, erläutert Eva Marxen, Leiterin des Kulturbüros. Um 16 und um 18 Uhr wird das Orchester in unterschiedlichen Formationen vor jeweils 60 Zuhörern im Schlosshof spielen. Der Eintritt kostet 15 Euro. Am Abend gibt Stadtmusikerin Mariá Portugal mit Dodó Kis um 19.30 Uhr ein Konzert im Alten Landratsamt. Im Schloss ist am Sonntag, 13. September, nur ein Programmpunkt geplant – ein Museumsquiz für Familien. Es geht um die oranische Befestigung, die vor 400 Jahren entstand. Draußen begegnen die Besucher einigen historischen Persönlichkeiten aus der Moerser Geschichte: Moritz von Oranien, Festungsbaumeister Simon Stevin und Walburgis von Neuenahr-Alpen erzählen, wie es damals so war. Auch das Moerser Schlosstheater bringt sich ein und gibt unter dem Motto „Neue Normalität“ Einblicke in seine neue Spielzeit, die dann mit der Premiere von Kafkas „Prozess“ schon gestartet ist. „Es wird einige Kostproben geben“, berichtet Dramaturgin Viola Köster.