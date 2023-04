Für zwei Jahre Schausteller möchten Moerser Weihnachtsmarktstart vorverlegen

Der Moerser Weihnachtsmarkt ist ein Besuchermagnet: Rund eine halbe Million Menschen sollen das Budendorf auf dem Kastellplatz im vergangenen Jahr an 35 Öffnungstagen besucht haben. Das jedenfalls sagen Michael Zajuntz, neuer Vorsitzender des Schaustellervereins Moers von 1923, und Dirk Aberfeld vom Verein Niederrheinischer Schausteller Moers. Gemeinsam haben beide Vereine jetzt einen Antrag an den Stadtrat gestellt, in dem sie darum bitten, den Moerser Weihnachtsmarkt in den nächsten zwei Jahren, also 2023 und 2024, eine Woche eher beginnen zu lassen.