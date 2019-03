Kindertheater in Moers : Schauspieler mit großen und watschelnden Tieren

Die Schauspieler Michael Meyer und Günther Henne interessierten die Kinder mit ihrem Spiel um Tod und den ewigen Lebenskreislauf der Tiere. Foto: Christoph Reichwein (crei)

MOERS Hundert Kita-Kinder sahen beim Kinder- und Jugendfestival „Penguin’s Days“ das Stück „Unterm Kindergarten“ des Theaterhaus-Ensembles Frankfurt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jutta Langhoff

Ein kleiner Vogel fliegt an die Fensterscheibe eines Kindergartens und stirbt. Erschüttert vergraben die Kinder den toten Körper und entdecken dabei, dass die Erde, die sie dabei schaufeln, voll mit abgestorbenem Leben ist. Wahrscheinlich hatte noch keines der 50 Kita-Kinder, die am Mittwoch um neun Uhr ins Studio des Moerser Schlosstheaters gekommen waren, jemals einen toten Vogel begraben oder sich gar Gedanken über den irdischen Lebenskreislauf gemacht. Wie also konnte man ihnen dieses schwierige Thema möglichst kindgerecht in einem Theaterstück präsentieren? Keine leichte Aufgabe, die sich die beiden Frankfurter Schauspieler Michael Meyer und Günther Henne mit ihrem Stück da gestellt hatten. Schließlich wollten sie die Kinder nicht erschrecken, sondern ihnen im Gegenteil möglichst viel Angst vor der dunklen, dauerhaften Wiederholung von Tod und Leben nehmen.

Zu diesem Zweck schlüpften sie gleich zu Anfang zunächst in die Rolle einer Giraffe und eines Wals, die auch während des weiteren Stückes beide immer wieder eine erklärende Rolle spielen sollten. „Ich bin die Giraffe“, stellte sich Günther Henne seinen kleinen Zuschauern stehend mit weit nach oben gesteckten Armen vor.

„Und ich bin der Wal“, ergänzte der mit hochgestellten Unterschenkeln abgespreizten Füßen und eng anliegenden Armen vor ihm auf dem Bauch liegende Michael Meyer. „Wir sind unterm Kindergarten. Ganz tief unten.“

Beide waren bereits schon lange unter der Erde und sahen nun das kleine, begrabene Vogelkind langsam zu sich in ihre tiefe Erdschicht sinken. Inzwischen waren die Kindergartenkinder, die einst den toten Vogel begraben hatten erwachsen geworden, und Archäologen, Bundeskanzlerin und Bauzeichner für neue Kindergärten geworden.

„Es ist Nacht, und wir liegen draußen und schauen in den Himmel“, lautete die nächste Szene. Die Beleuchtung wurde dunkel, und alle kleinen Besucher legten sich schlafend auf ihre Kissen. „Der Boden ist lebendig. Ist darunter vielleicht ein Dinosaurier?“ Mit dieser Frage ließen die beiden Schauspieler anschließend ganz viele Tiere in einer imaginären Karawane an den inneren Augen ihrer kleinen Zuschauer vorbeiziehen. „Wohin sollen wir? Sollen wir geboren werden?“ fragten sie dabei.