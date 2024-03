Veranstaltung in Moers Schaumparty kehrt in die Eishalle zurück

Moers · Am 18. März endet die Saison in der Eishalle. Erstmals seit 2019 gibt es dann wieder eine Schaumparty. Was Enni für die Zeit nach der Saison vorhat.

07.03.2024 , 16:30 Uhr

Am 18. März findet die Eisdisco in der Enni-Eiswelt statt. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Die Eislaufsaison ist verkürzt. Im Zuge der Russland-Ukraine-Krise können Moerser Eissportfreunde wegen ihres Beitrags zu den allgemein notwendigen Energiesparmaßnahmen in diesem Jahr nur noch bis Mitte März in der Eiswelt der Enni Sport & Bäder Niederrhein ihre Runden drehen und dem Puck nachjagen. Dann endet nach 20 Wochen eine Saison, in der Enni gute Besucherzahlen verzeichnete. Über 40.000 Eislaufgäste zählte Bereichsleiter Benjamin Beckerle allein in den öffentlichen Laufzeiten. Besonders beliebt waren dabei einmal mehr die Eisdiscos, die freitags mit 800 jungen und jung gebliebenen Eisläufern meist ausverkauft waren. Bevor die Eishallentore bis Oktober schließen, wird es zum Finale der Saison noch zwei Eisdisco geben. In der Tat wird die Eishallensaison erstmals seit 2019 wieder mit einer Schaumparty enden. Am Montag, 18. März, steigt die nach fünf Jahren erstmals wieder im Rahmen der letzten Eisdico der Saison. Dabei dürfen die Gäste ab 17 Uhr zunächst mit Schlittschuhen aufs Eis. Danach beginnt die eigentliche Schaumparty, bei der die Eismeister die Eisfläche vor allem zur Freude der hunderten Jugendlichen mit Schaum fluten werden. Schlittschuhe sind dann tabu und jeder darf mit „normalen“ Straßenschuhen aufs Eis. Für die passende Musik sorgt dabei ein DJ. „Nach so vielen Jahren fiebern vor allem die Kids der Party schon entgegen. Gut die Hälfte der Tickets sind schon verkauft“, so Beckerle. „Eissportfreunde sollten sich daher das Ticket schnell vorab online sichern“, sagt Beckerle und verweist auf das Ticketsystem. „Ich bin sicher, dass auch dieses Event wieder ausverkauft sein wird.“ Nach dem Saisonende wird Enni die Planungen für die beschlossene energetische Sanierung der Eishalle intensivieren. „Hier starten wir nun mit der Detailplanung der Maßnahmen und einer daran an-schließenden Ausschreibung der Gewerke. Den tatsächlichen Umbau werden wir aber frühestens nach dem Ende der kommenden Saison im Sommer 2025 beginnen. „Vor der Ausschreibung der Gewerke müssen die Förderanträge bewilligt sein.“ Im kommenden Sommer will Beckerle die Halle wieder für andere Zwecke zu nutzen, etwa für Inliner-Firmenveranstaltungen. Ende April wird es auf jeden Fall ganz neue Gäste geben. Dann findet auch in der Eishalle erstmals die Baumesse statt, die von Rheinberg nach Moers umzieht.

(RP)