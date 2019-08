Lack, Säure und Putzmittel : Schadstoffmobil hält im September am Jostenhof

Moers Am Samstag, 7. September, können die Moerser wieder ihre Gift- und Schadstoffe entsorgen. Das Schadstoffmobil steht am Kreislaufwirtschaftshof der Enni bereit.

In den Moerser Haushalten und Gärten kommen täglich giftige und schädliche Stoffe zum Einsatz. Oftmals bleiben nach der Arbeit Reste übrig, die jedoch keinesfalls in die Abfalltonne oder in die Kanalisation gehören. Aus diesem Grund gibt es in Moers das Schadstoffmobil, das an 30 Tagen im Jahr zu den Bürgern kommt. Am Samstag, 7. September steht es wieder am Kreislaufwirtschaftshof der Enni am Jostenhof. Im November klappert es außerdem wieder das ganze Stadtgebiet ab. „Die genauen Termine und Standorte in den acht Stadtteilen erfahren die Moerser im Abfallkalender“, erklärt Enni-Abfallberaterin Claudia Jaeckel.