Neu am Kastellplatz in der Moerser Innenstadt: Saniertes Altes Landratsamt öffnet erstmals die Türen

Neu am Kastellplatz in der Moerser Innenstadt

Moers Eine Premiere vor der Premiere gibt es am kommenden Sonntag, 24. März, von 12 bis 17 Uhr im Alten Landratsamt am Kastellplatz: Erstmals kann das frisch sanierte, noch leerstehende Gebäude besichtigt werden.

Die aktiven Mitglieder des Vereins „Neue Geschichte im Alten Landratsamt“ präsentieren sich und ihre Arbeit in ihren künftigen Räumen im Dachgeschoss. Die VHS Moers-Kamp-Lintfort bietet eine spielerische Entdeckungstour durch das Gebäude an. Zudem gibt es um 14, 15 und 16 Uhr Führungen durch das Haus.

Am kommenden Sonntag findet auch das Digilab in den neuen Räumlichkeiten statt. Den Rahmen dafür bildet das Themenjahr „Neuland“, in dem sich das kulturgeschichtliche Museumsnetzwerk Rhein-Maas in digitale Dimensionen begibt.